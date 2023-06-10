Şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy, memleketi Edirne'de kabri başında anıldı

MARDİN'in Midyat ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, memleketi Edirne'de, kabri başında anıldı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 2016 yılında PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit düşen polis memuru Nefize Çetin Özsoy, ölümünün 7'nci yılında, memleketi Edirne'de kabri başında anıldı. Yenişehir Mezarlığı Şehitliği'ndeki anmaya Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, şehidin annesi Hafize Çetin ve babası Süleyman Çetin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, emniyet ve askeri personel ile bölge halkı katıldı. Şehit Nefize Çetin Özsoy'un kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, mezarına karanfiller bırakıldı.