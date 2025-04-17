Şehit polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu okulda "Kahramanlar Ormanı" yapıldı

İzmir Adliyesine 8 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda, şehitlerin anısına "Kahramanlar Ormanı" yapıldı.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda, "19 Mayıs PMYO Kahramanlar Ormanı" açılış töreni düzenlendi. Öğrenciler, tören yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eğitim alanının yanında bulunan ormandaki yaklaşık 40 yıllık çam ağaçlarına, Sekin'in de aralarında bulunduğu okuldan mezun olan şehitlerin isimleri verildi. Şehitlerin fotoğraflarının da yer aldığı her ağacın başında polis okulu öğrencileri nöbet tuttu. Öğrenciler, anıt ağaçları ziyaret edenlere şehitlerin isimleriyle selamladı.

Ormanın yanında ay yıldızdan oluşan "19 Mayıs PMYO Kahramanlar" yazılı şehitlik anıtı da oluşturuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Kazım Günay Demiralay, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Şehitler Haftası'nı kutladı.

Emniyet teşkilatına insan hak ve özgürlüklerine saygılı, demokratik, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip, fiziken, ruhen hazır, manevi değerleri yüksek, tarihini ve geçmişini bilen, gününü dolu dolu yaşayan, geleceğe ümitle bakan, devletini, milletini, bayrağını ve vatanını seven, çalışkan ve nitelikli polisler yetiştirdiklerini belirten Demiralay, "Teorik olarak Türk dili, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, hukuk, insan hakları, polisliğin temelleri, sosyoloji, yabancı dil ayrıca silah bilgisi, atış, beden eğitimi, fiziki yeterlilik, yakın savunma ve uygulamalı dersler veriyoruz." dedi.

Açılışa davet edilen şehidin eşinden duygulandıran rüya

Bugün burada toprağa kök salmış bu ağaçlar gibi aziz milletin kalbine kök salan kahramanları anmak, onlara olan borcu toprağa, zamana ve geleceğe emanet etmek için bir arada olduklarını dile getiren Demiralay, "Açılışımıza davet ettiğimiz şehidimizin eşine, 'Şehidimizin onuruna bir ağaç atfettik. Orman yaptık. Açılışına bekliyoruz.' dediğimizde, 'Üç gün önce eşini rüyasında gördüğünü eşinin ben ölmedim dimdik ayaktayım.' dediğini bize söylediğinde çok duygulanmıştık. Biliyor ve inanıyoruz ki Yüce Rabbimizin dediği gibi 'Allah yolunda öldürülenlere, ölüler demeyin. Hayır onlar diridirler. Siz bunu bilemezsiniz.' Buradan mezun olan kahramanlarımızın maddi ve manevi varlığı, milletimize güç ve ilham, kahramanlıkları ise en sağlam güvence kaynağı olacaktır. Polis Meslek Yüksekokulumuzda kahramanlarımızı ne kendimiz unutacağız ne de bizden sondaki nesillere unutturacağız." ifadelerini kullandı.

Demiralay, şehidin eşiyle arasında geçen diyaloğu anlattığı sırada duygulu anlar yaşadı.

Konuşmanın ardından şehitler için mevlit okutularak dualar edildi.

Yüksekokul öğrencilerinin eğitim faaliyetlerinin ve Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Kahramanları Ormanı için hazırlanan videonun gösterildiği programda, Fethi Sekin'in okula başladığında el yazısıyla yazdığı metin okutuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Demiralay'a flama takdim etti.

Kahramanlar Ormanı'nın açılışının yapıldığı programda, davetliler şehitlerin isimlerinin yer aldığı ormanı gezdi. Şehit yakınları, ağaçların yanında fotoğraf çekildikleri sırada gözyaşlarını tutamadı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Adnan Erişek, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları katıldı.