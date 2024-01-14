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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen memleketi Aksaray'da toprağa verildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, Aksaray'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından Ulu Camisi'ne getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliği'nde defnedildi. Törene şehidin ailesi, yakınları ve birçok yetkili katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Şehit Delen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Somuncubaba Külliyesi morgundan Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Delen'in naaşı, daha sonra Ulu Camisi'ne getirildi. Burada şehidin babası Bayram Delen'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Şehidin erkek kardeşi Okan Delen, ağabeyinin şapkasıyla törene katıldı.

Anne Zeynep Delen ve şehidin yakınları ise Türk bayrağına sarılı naaşa sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın cenaze namazını kıldırdığı şehit Delen'in naaşı, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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