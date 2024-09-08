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Ovacık'ta Şehit Düşen Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Ailesine Acı Haber iletildi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'taki ailesine, askeri yetkililer tarafından haber verildi. Aile üyeleri ve komşuları taziye için bir araya gelirken, şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesinin Konya'daki ablasının yanına gittiği öğrenildi. Tokat Valisi ve milletvekilleri de aileye başsağlığı diledi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in Tokat'ta yaşayan ailesine haber verildi.

Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Tacettin Kızılateş'in evine gelen askeri yetkililer, oğlunun şehadet haberini iletti.

Haberin duyulması ile Kızılateş ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

Şehidin annesi Gülten Kızılateş'in Konya'daki ablasının yanına gittiği öğrenildi.

Kızılateş'in bekar ve iki ablasının olduğu belirtildi.

Şehidin babaevine Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve protokol üyeleri de gelerek aileye başsağlığı dilediler.

Kaynak: AA / Güncel

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