Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz (41), Büyükçekmece Kuba Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın (41), cenazesi, Büyükçekmece'deki ailesinin evinden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Kuba Camii'ne getirildi. Şehidin ailesi ve yakınları, cenaze aracındaki tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Camii'de düzenlenen törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Ak Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazının ardından Şehit Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi, Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

