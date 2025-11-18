Haberler

Şehit Pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Pilot Hasan Bahar son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HIRVATİSTAN'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının pilotu Hasan Bahar, Avcılar'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

HIRVATİSTAN'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının pilotu Hasan Bahar, Avcılar'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Pilot Hasan Bahar, cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğine defnedildi.

Hırvatistan Rijeka Havalimanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalanan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı Senj kenti yakınlarında düştü. Kazada AT-802 tipi uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirilen şehidin naaşı sabah saatlerinde baba evine götürülerek helallik alındı. Hasan Bahar için öğle namazının ardından Avcılar Merkez Ulucami'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin anne ve babası tabuta sarılarak ağladı. Törene, Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İl Başkanı Özgür Çelik, gaziler, aile yakınları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Pilot Hasan Bahar, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor

Küresel erişim sorunu! Çok sayıda siteye ve uygulamaya girilemiyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı

Avcılar bile şaşırdı! Kilosuna kimse inanamadı
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu

27 yıllık serüven bitti! Efsane modelin üretimi durduruldu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ı tamamen sildi
Survivor 2026 için büyük sürpriz! Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor'a bomba isim! Efsane oyuncunun oğlu parkurlara geliyor
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.