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Pilot Albay Uğur Yıldız'ın Şehit Haberi İzmir'e Ulaştı

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Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Uğur Yıldız'ın acı haberi, İzmir'deki evine ulaştı. Yetkililer, şehidin Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi'ndeki evine gelerek, ailesine şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, binanın önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Pilot Albay Yıldız'ın cenazesinin yarın İzmir'de defnedilmesinin planlandığı öğrenildi.

Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Uğur Yıldız'ın acı haberi, İzmir'deki evine ulaştı.

Yetkililer, şehidin Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesi'ndeki evine gelerek, ailesine şehadet haberini verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, binanın önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Pilot Albay Yıldız'ın cenazesinin yarın İzmir'de defnedilmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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