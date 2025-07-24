Orman yangınında şehit olan orman muhafaza memuru Enes Kızılyer toprağa verildi

Orman yangınında şehit olan orman muhafaza memuru Enes Kızılyer toprağa verildi
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ESKİŞEHİR Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınında ters rüzgarla alevlerin arasında kalarak şehit olan orman muhafaza memuru Enes Kızılyer (25), memleketi Karabük'te toprağa verildi.

ESKİŞEHİR Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınında ters rüzgarla alevlerin arasında kalarak şehit olan orman muhafaza memuru Enes Kızılyer (25), memleketi Karabük'te toprağa verildi. Baba Ayhan Kızılyer, oğlunun tabutuna sarılıp ağladı.

Eskişehir Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memuru Enes Kızılyer, Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınında ters rüzgarla alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Kızılyer'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak, cenaze aracıyla baba ocağı Karabük'e getirildi. Cenaze, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü önünde düzenlenen resmi törenin ardından Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı Camisine getirildi. Şehit orman muhafaza memuru Enes Kızılyer'in babası Ayhan Kızılyer, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, aileye başsağlığı diledi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Bakan Kacır'ın yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük milletvekilleri Ali Keskinkılıç, Cem Şahin, Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kızılyer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından 500 Evler Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi. Şehit Kızılyer'in bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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