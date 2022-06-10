Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Durağan ilçesinde anıldı - Haberler

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Durağan ilçesinde anıldı Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Sinop'un Durağan ilçesinde anıldı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Sinop'un Durağan ilçesinde anıldı. Durağan ilçesinde Ülkü Ocakları teşkilatınca bir çay bahçesinde gerçekleştirilen anma programında şehit öğretmen için dua edildi. Programa katılan MHP Durağan İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Aybüke öğretmeni şehadetinin 5. yılında rahmetle andıklarını söyledi. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin kökleri kuruyana kadar devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Beş sene önce aziz vatanımız uğrunda görev yaparken hain bir saldırı sonucu şehadet şerbetini içen kıymetli öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın derin üzüntüsünü içimizde yaşadık. Sevgili öğretmenimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmet, şükran ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı. AA / Emin Adıgüzel - Güncel Aybüke Yalçın Hisarcık Durağan Güncel Haberler

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