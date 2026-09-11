Şehit öğretmen Rüstem Şen Ağın'da anıldı

Tunceli'de 32 yıl önce terör saldırısında şehit olan öğretmen Rüstem Şen, Elazığ'ın Ağın ilçesindeki kabri başında anıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin Darıkent beldesinde 1994 yılında terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şen'in Ağın'daki kabrinde anma programı düzenlendi.

Şehit için dua edilen programa Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurum temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Yılmaz, "Başta aziz şehidimiz Rüstem Şen olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, makamları ali olsun." dedi.

Şehit için Kebir Camisi'nde de mevlit okutuldu.

Kaynak: AA