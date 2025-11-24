Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, mezun olduğu Artvin Çoruh Üniversitesi'nde anıldı

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezun olduğu Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) düzenlenen programla anıldı.

AÇÜ Eğitim Fakültesinden 2016'da mezun olan Yılmaz için Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yılmaz ve şehit öğretmenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

AÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikret Sözbilir, yaptığı konuşmada, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın hatırasının, öğretmenlik mesleğinin ne kadar fedakarlık ve adanmışlık gerektirdiğinin en somut göstergesi olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın üniversite yıllarında şehit öğretmenlerle ilgili ödev hazırladığını belirten Sözbilir, şehit öğretmenler arasına dahil olmasından üzüntü duyduklarını dile getirdi.

AÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kolomuç, Yılmaz'ın çok başarılı ve dürüst bir öğrenci olduğuna değinerek, "Öğretmenimizin hayatı, hain bir saldırı sonrasında 23 yaşındayken elinden alındı. Şehit öğretmenimizin hayalleri vardı, idealleri vardı. Bugün öğretmenimizin adı ülkemizin çeşitli illerinde, okullarda ve kütüphanelerde yaşatılıyor." dedi.

Şehit babası Hamit Yılmaz da oğlunun yetişmesinde emeği geçen öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Şehit oğlunu anmak için düzenlenen programda bulunmaktan onur duyduğunu aktaran Yılmaz, "Oğlumun çok ciddi bir duruşu vardı. Disiplinli bir hayatı, çalışma düzeni vardı. Yalanı sevmezdi, riyakarlık yoktu. Bu özellikleri de Necmettin'e değerli öğretmenlerimiz kattı. Evladıma olan emeğinizi, hakkınızı helal edin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından AÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kolomuç, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 2016'da mezun olduğuna ilişkin lisans diplomasını babası Hamit Yılmaz'a verdi.

Diplomanın takdimi sırasında katılımcılar duygulandı.