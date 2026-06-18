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Şehit Oğlunun Hayalini Gerçekleştiren Anne Hamide Korkmaz Mezuniyet Sevinci Yaşadı

Şehit Oğlunun Hayalini Gerçekleştiren Anne Hamide Korkmaz Mezuniyet Sevinci Yaşadı
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Hakkari'de şehit oğlu Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın teşvikiyle eğitime başlayan Hamide Korkmaz (51), lise diploması ve dikiş-nakış kurs belgesini alarak mezun oldu. TOBB Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki törende duygusal anlar yaşayan Korkmaz, oğlunun hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.

HAKKARİ'de yaşayan Hamide Korkmaz (51), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan oğlu Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın hayalini gerçekleştirdi. Oğlunun teşvikiyle eğitim hayatına başlayan Korkmaz, lise diploması ve dikiş-nakış kurs belgesini alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi'nde 230 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene; İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kahraman ile kurum müdürleri katıldı. Mezuniyet pastasının kesildiği törende öğrenciler diplomalarını alarak, mezuniyet coşkusu yaşadı.

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR

Törende konuşan TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kahraman, mesleki eğitimin bireylere yalnızca meslek kazandırmadığını, aynı zamanda sorumluluk ve üretkenlik bilinci de aşıladığını söyledi. Merkezde 19 alan ve 49 dalda toplam 695 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Kahraman, bu yıl 230 öğrenciyi mezun ederek iş hayatına ve yükseköğrenime uğurladıklarını ifade etti. Mezuniyet töreninde şehit annesi Hamide Korkmaz da lise diploması ve kurs belgesini aldı. Diplomasını İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ın elinden alan Korkmaz, duygusal anlar yaşadı.

'HAYALİNİ YARIM BIRAKMAK İSTEMEDİM'

Hamide Korkmaz, "Oğlum bana sürekli 'Anne, seni de okutacağım' diyordu. Onun isteğiyle okula başladım. Şehit olduktan sonra bir süre devam edemedim. Ancak onun hayalini yarım bırakmak istemedim. Bugün onun hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum. Oğlum, kendi mezuniyetini de görmemi isterdi. Bu onun en büyük hayallerinden biriydi. Bugün o hayali gerçekleştirdim" dedi. Tören sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşarken, Hamide Korkmaz da mezuniyet cübbesini giyip kep fırlattı. Salondakiler tarafından uzun süre alkışlanan Korkmaz, duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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