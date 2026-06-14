Şehit Emre Altıok'un anıları evde yaşatılıyor

Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım 2025'te düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babası İsa Altıok, evladının hatırasını evinde yaşatıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan İsa Altıok, 4 katlı aile apartmanında bulunan ve oğlu şehit düşmeden önce ona ait olan daireyi yeniledi.

Altıok, evin bir odasını ise tamamen oğlunun hatıralarına ayırdı.

Odayı şehidin kullandığı özel eşyalar, üniforma ve fotoğraflarla donatan Altıok, apartmanın dışına da "Şehit Emre Altıok Apartmanı" yazdırdı.

Odada, Altıok'un şehit olduğunda üzerinden çıkan bazı özel eşyalar da yer aldı.

Baba İsa ve anne Gülay Altıok, oğullarının Tekkeköy ilçesindeki şehitlikte bulunan kabrini de sık sık ziyaret ederek dua ediyor.

Çocukları babalarının anılarını yaşasın diye bir odayı şehidin eşyalarıyla donattı

İsa Altıok, AA muhabirine, oğlunun ahlaklı ve terbiyeli bir çocuk olduğunu belirterek, "Evin bir oğluydu. İki kızımız var. Emre en büyükleriydi. Hiç kırmadı bizi. Biz de onu kırmadık. Biz memnunduk. Çevre de mahallem olarak da herkes memnundu. Askeriyeyi tercih etti. Biz de destekledik. İzmir'e gitti. İzmir'den sonra Kayseri'ye yerleşti. Yıllardan beri Kayseri'de görev yapıyordu. Bu süreci yaşadık." diye konuştu.

Arkadaşlarının da Emre'yi kendisine çok güzel anlattıklarını belirten Altıok, şöyle devam etti:

"Arkadaşları, 'Evde tartışırdık, iş yerine geldiğimiz zaman Emre bütün gazımızı alırdı.' dedi. Bunu dedikleri zaman ben daha çok mutlu oldum. Bu süreçte doğup büyüdüğü dairesi vardı. Orayı komple yıktım. Bir şehitlik evi, şehitlik misafirhanesi gibi oradan gelip geçerken asker arkadaşları, bir gazi ya da bir şehit ailesi ziyaret ettiğinde burada kalma imkanı sağlamak için burayı yaptım. Yapmamın sebeplerinden biri de 2 evladı var. Biri 3 yaşında, biri de vefatından sonra gelen Gökçe kızı var. Bu çocuklar babaevini hatırlasın, babalarının anılarını yaşasınlar diye bu odayı da onlar için düzenledim."

Altıok, zor bir süreçten geçtiklerini, ayakta durmaya çalıştıklarını kaydetti.

Torunlarının başında durduğunu dile getiren Altıok, "Bundan sonraki süreçlerim hep onlar için." ifadesini kullandı.