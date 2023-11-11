Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Yeni Şafak gazetesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı.

15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun yanı sıra Mustafa Cambaz'ın oğlu Alparslan Cambaz ve eşi Semra Cambaz ile ödül alanlar katıldı.

TVNET Program Sunucusu Cüneyt Özdemir'in sunumuyla gerçekleştirilen tören, Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii imamı Alpcan Çelik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mustafa Cambaz'ın bir Türkiye sevdalısı ve İstanbul aşığı olduğunu ifade ederek "15 Temmuz akşamı korkusuzca, yiğitçe meydanlara indi ve Çengelköy'de hain kurşunlarla ruhunu teslim etti. Güler yüzlü, hoş sohbet birisiydi. Yiğitçe bu mücadeleye destek vermek üzere yola çıkmıştı. Mustafa Cambaz kardeşimiz gibi cesur vatandaşlarımız sayesinde aydınlık bir 16 Temmuz sabahına uyandık." dedi.

Bolat, Mustafa Cambaz ile 17 yıl mesai arkadaşlığı yaptığını belirterek "Her göreve giderdi, koşardı. Hem gazeteciliği hem fotoğrafçılığı yapardı. Ayrıca teknik işlerle de ilgilenirdi. Peygamberimizin sünneti olarak kedi beslemeyi çok severdi, binanın her yanında kedileri besler, onlara kıyamazdı. Mustafa Cambaz kardeşimizi rahmetle ve hürmetle anıyorum. Bu değerli yarışmada ödül alan bütün fotoğrafseverleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Ulu Camileri adıyla bu toprakların tapusu niteliğinde çok kıymetli bir eser bıraktı"

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu da Cambaz'ın fotoğrafçılığa tutkuyla bağlı, kendini mesleğine adamış, mümtaz bir insan olduğunu dile getirerek "Şehit olduğu güne kadar, maddeten ve manen büyük emek ve fedakarlıklarla Türkiye'nin değişik il ve ilçelerindeki 118 ulu camiyi fotoğraflayıp, 'Türkiye Ulu Camileri' adıyla kitaplaştıran Mustafa Cambaz, fotoğrafa olan tutkusunu, tarihe olan ilgisiyle birleştirerek, bizlere bu toprakların tapusu niteliğinde çok kıymetli bir eser bıraktı." değerlendirmesini yaptı.

Cambaz adına düzenlenen bu yarışmayı her yıl daha da ileriye taşıyarak medya dünyasının en prestijli ödülü haline getireceklerini aktaran Likoğlu, "Mustafa Cambaz'ı böylesine anlamlı bir yarışmayla anacağız, onu asla unutmayacak ve unutturmayacağız." diye konuştu.

"Meslektaşlarımız insanların görsel hafızasına nakşetmek için dünyanın en zorlu yerlerinde görev yapmayı sürdürüyor"

Yarışmanın Seçici Kurul Başkanı Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, yarışmaya katılan eserleri değerlendirirken genel ilkeler ve görsel kabiliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda Mustafa Cambaz'ın gözüyle bakmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Yurdakul, Cambaz'ın basın tarihine adını hem yaptığı çalışmalarla hem de cesaret ve vatan sevgisiyle kazdığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bugün de onun gibi cesur pek çok meslektaşımız gerçekleri insanların görsel hafızasına nakşetmek için dünyanın en zorlu yerlerinde görev yapmayı sürdürüyor, geçtiğimiz haftalarda ailesinin 9 ferdini İsrail bombaları sonucu kaybeden AA foto muhabiri Ali Jadallah gibi ya da henüz birkaç gün önce yine İsrail bombardımanında 4 evladını kaybeden AA kameramanı Muhammed Alul gibi... İşte Mustafa Cambaz da 15 Temmuz akşamı hiçbir korku yaşamadan meydanlara koştuğunda, aklından diğer meslektaşları gibi iki şey geçiyordu. Birincisi doğrunun yanında olmak, ikincisi ise bir haberci olarak gerçekleri belgelemek."

Ödüller

Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'nı kazananlar, ödüllerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın elinden aldı.

"2022'ye Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları" kategorisinde birinciliğe "Rusya'nın Ukrayna Saldırıları" isimli fotoğrafıyla AA kıdemli foto muhabiri Emin Sansar, ikinciliğe "Kömürün Gözyaşları" eseriyle AA'da serbest haberci Kahraman Bekcili ve "Abdülhamid Han Süper Ay" fotoğrafıyla Nadir Köksoy layık görüldü.

"Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" kategorisinde birinciliği "Kütüphane" isimli eseriyle Esengül Alıcı, "Bergama ve Kuyruklu Yıldız" eseriyle Murat Yılmaz ve "Hicaz Demiryolu ve Son Buharlı" eseriyle Hakan Yaralı kazandı.

"Yeni Nesil Fotoğraflar (Dron Çekimi)" kategorisinde birinciliği, "Kiev'de Bir Tank Konvoyu Bayraktar TB 2 Tarafından İmha Edildi" isimli çalışmasıyla İsmail Coşkun, ikinciliği "The Eye" fotoğrafıyla Hanife Koç ve üçüncülüğü "Çamurda Yağlı Güreş" eseriyle Hasan İçel aldı.

"Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi)" kategorilerinde ise birinciliğe "Gölge" eseriyle AA foto muhabiri Arif Hüdaverdi Yaman, ikinciliğe "Vav" isimli fotoğrafıyla Murat Bakmaz ve üçüncülüğe "Torak" fotoğrafıyla Durmuş Ceylan layık görüldü.

"Hikayeyi Tamamla - Ayasofya Camii Özel Ödülü" kategorisinde ise ödül, "Ayasofya Cami" fotoğrafıyla Serdar Kıran'a verildi.

Her kategorinin birincisi 75 bin, ikincisi 40 bin, üçüncüsü 20 bin lira ödülün sahibi olurken "Hikayeyi Tamamla Özel Ödülü" ise 60 bin lira olarak belirlendi.

Dört farklı kategori ve bir özel ödülün olduğu fotoğraf yarışmasında toplamda 600 bin lira ödül dağıtıldı.

Zor şartlar altında görev yapan gazetecileri, milli ve manevi duygularda birleştirmek ve bu vesileyle başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 2. Fotoğraf Yarışması'nın seçici kurulunda Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Direktörü Fırat Yurdakul'un yanı sıra fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz, Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş ve Yeni Şafak foto muhabiri Sedat Özkömeç, fotoğraf sanatçısı Gül Işık ve hattat Mehmed Özçay yer aldı.

Yarışma kapsamında Anadolu Ajansı foto muhabirlerinden eserleri sergilenen isimler arasında da Şebnem Coşkun, Tayfun Coşkun, İsa Terli ve Özkan Bilgin de yer alıyor.