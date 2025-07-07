Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Akdoğan, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Akdoğan, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Akdoğan için ikindi namazının ardından Pütürge ilçesindeki Orta Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Remzi, annesi Sabahat ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, askeri ve sivil diğer ilgililer katıldı.

Bekar ve 4 kardeşi olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirilerek katafalka konuldu.

Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı.

Namazın ardından tekbirler getirildi, bu sırada 2. Ordu Komutanlığı Bando Takımı da tekbirlere eşlik etti.

Törenin ardından şehit Akdoğan, Pütürge İlçe Mezarlığına defnedildi.

Bu arada tören sırasında Vali Yavuz'un, şehidin babası Akdoğan'ı koluna girerek teselli etmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
Şehit askerimizden geriye Kur'an- Kerim okuduğu görüntüler kaldı

Şehidimizden geriye Kur'an okuduğu anlar kaldı! Vasiyeti kahretti
Bakan Mehmet Şimşek zam genelgesini imzaladı

Milyonları ilgilendiriyor! Bakan Şimşek zam genelgesini imzaladı
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik

Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut'tan kötü haber! Durumu kritik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.