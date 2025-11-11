Haberler

Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı

Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesinde, 9 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için görev yaptığı ilçede anma programı düzenlendi.

Mardin'in Derik ilçesinde, 9 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için görev yaptığı ilçede anma programı düzenlendi.

Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Safitürk için adının yaşatıldığı camide mevlit okutuldu, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Bazı vatandaşlar, Hükümet Konağı'nda bulunan Safitürk Anıtı'na karanfil bırakarak, dua etti.

Derik Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, şehit Safitürk'ün, hayatının anlatıldığı ve Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansına (AA) verdiği son röportajın yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kaymakamlığın hazırladığı anma videosunu izleyen bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

İlahi, ezgi ve şiirlerin okunduğu etkinlikte, Safitürk'ün anısına düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Katılımcılar daha sonra öğrenciler tarafından çizilen Kaymakam Safitürk resimlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, gazetecilere, Kaymakam Safitürk'ü şehadetinin 9. yıl dönümünde rahmetle andıklarını söyledi.

Şehit Safitürk'ün ilçede kalplerde bıraktığı sevgi ve hafızalarda bıraktığı anılarla şehit edildiği günden bu yana her zaman hayırla yad edildiğini ifade eden Bayraklı, şöyle konuştu:

"Şehit Kaymakam'ımızın burada pek çok projesi ve hedefi vardı. Ondan sonra gelen kaymakamlarımız, şehadetinin ardından tüm projelerini ve yarım kalan eserlerini tamamladı. Bizler de şehit Kaymakam'ımızın yürüdüğü yolda, onun eserlerini ve fikirlerini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Kaymakam'ımızın burada bırakmış olduğu eserlerini ve fikirlerini rahmet ve saygıyla kendisini anarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Kalplerde bıraktığı sevgi ve hafızalarda bıraktığı anılarla Kaymakam'ımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz."

Bayraklı, tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını, ebediyete intikal etmiş gazilere rahmet dilediğini ve hayatta olan tüm gazilere de şükranlarını sunduklarını dile getirdi.

Oğluna "Muhammed Fatih" ismini verdi

İlçede görevli öğretmen Şelal Kızıltop da 6 yıl önce atandığı ilçede bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini belirtti.

Her ortamda Kaymakam Safitürk'ün çok değerli bir insan olduğunun ifade edildiğini anlatan Kızıltop, "Biz de Kaymakamı'mızın ismini yaşatmak için oğlumuza bu ismi verdik. Her adını söylediğimizde şehit Kaymakam'ımız aklımıza geliyor. Allah ona rahmet etsin." şeklinde konuştu.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Yılmaz Vural'dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik

Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.