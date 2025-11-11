Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde, 9 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için görev yaptığı ilçede anma programı düzenlendi.

Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Safitürk için adının yaşatıldığı camide mevlit okutuldu, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Bazı vatandaşlar, Hükümet Konağı'nda bulunan Safitürk Anıtı'na karanfil bırakarak, dua etti.

Derik Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, şehit Safitürk'ün, hayatının anlatıldığı ve Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansına (AA) verdiği son röportajın yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kaymakamlığın hazırladığı anma videosunu izleyen bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

İlahi, ezgi ve şiirlerin okunduğu etkinlikte, Safitürk'ün anısına düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Katılımcılar daha sonra öğrenciler tarafından çizilen Kaymakam Safitürk resimlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, gazetecilere, Kaymakam Safitürk'ü şehadetinin 9. yıl dönümünde rahmetle andıklarını söyledi.

Şehit Safitürk'ün ilçede kalplerde bıraktığı sevgi ve hafızalarda bıraktığı anılarla şehit edildiği günden bu yana her zaman hayırla yad edildiğini ifade eden Bayraklı, şöyle konuştu:

"Şehit Kaymakam'ımızın burada pek çok projesi ve hedefi vardı. Ondan sonra gelen kaymakamlarımız, şehadetinin ardından tüm projelerini ve yarım kalan eserlerini tamamladı. Bizler de şehit Kaymakam'ımızın yürüdüğü yolda, onun eserlerini ve fikirlerini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Kaymakam'ımızın burada bırakmış olduğu eserlerini ve fikirlerini rahmet ve saygıyla kendisini anarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Kalplerde bıraktığı sevgi ve hafızalarda bıraktığı anılarla Kaymakam'ımızı rahmetle ve minnetle yad ediyoruz."

Bayraklı, tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andıklarını, ebediyete intikal etmiş gazilere rahmet dilediğini ve hayatta olan tüm gazilere de şükranlarını sunduklarını dile getirdi.

Oğluna "Muhammed Fatih" ismini verdi

İlçede görevli öğretmen Şelal Kızıltop da 6 yıl önce atandığı ilçede bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini belirtti.

Her ortamda Kaymakam Safitürk'ün çok değerli bir insan olduğunun ifade edildiğini anlatan Kızıltop, "Biz de Kaymakamı'mızın ismini yaşatmak için oğlumuza bu ismi verdik. Her adını söylediğimizde şehit Kaymakam'ımız aklımıza geliyor. Allah ona rahmet etsin." şeklinde konuştu.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşların temsilcileriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.