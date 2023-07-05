Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan için mevlit okutuldu

Siirt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan için mevlit okutuldu. Programa, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.