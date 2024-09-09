Üye Girişi
Haberler

Ovacık'ta Şehit Düşen Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş, Toprağa Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'ne götürülen Kızılateş'in cenazesinde ailesi ve kalabalık bir protokol yer aldı. Şehidin annesi ve babası, oğulları için gözyaşı döktü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in cenazesi defnedildi.

Şehit Kızılateş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bedestenlioğlu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi, burada helallik alınması sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan alana götürüldü.

Şehidin annesi Gülten ve babası Tacettin Kızılateş, tabuta sarıldı. Anne ve baba "Oğlum hakkımız sana helal. Mekanın cennet olsun" diye ağıt yaktı.

Bu arada şehit Doğan Kızılateş'in ailesine "Eğer ben şehit olursam, cenazemde ağlamayın" diye vasiyet ettiği öğrenildi.

Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Kızılateş'in cenazesi, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uzman Onbaşı Politika Jandarma Tunceli Güncel Ovacık tokat

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar

 Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

Gizli tanık her şeyi anlattı, jandarma soluğu amcanın yanında aldı
Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç

İşte Narin'in cansız bedeninin dereye taşındığı o araç
İzlanda nerede, Avrupa'da mı? İzlanda'nın haritada konumu nedir? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? CANLI maç izle! (TÜRKİYE İZLANDA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! İzlanda Türkiye maçı nereden izlenir? 9-10 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 9-10 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Eylül Akşehir, Beyşehir, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Eylül Nilüfer, Mudanya, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bugün kaptanlık oyunu yok mu? MasterChef kaptanlık oyunu ne zaman? İSKİ İstanbul su kesintisi! 9-10 Eylül Pendik, Sultangazi, Maltepe, Üsküdar su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Eylül Bergama, Bornova, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Eylül Çukurova, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title