Şehit Mehmet Demirbaş Samsun'da toprağa verildi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerindeki silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sakarlı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. ?

Öğle namazından sonra Sakarlı Mahallesi Merkez Camisi'nde İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Demirbaş'ın cenazesi, Sakarlı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine şehidin kardeşleri Şerif Demirbaş, Yasemin Yanık ve Hatice Baş'ın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.