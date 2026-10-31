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Şehit İsmail Dalıkırık Tosya'daki kabri başında anıldı

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Şehit İsmail Dalıkırık Tosya'daki kabri başında anıldı
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Şehit Piyade Asteğmen İsmail Dalıkırık, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

Şehit Piyade Asteğmen İsmail Dalıkırık, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1980 yılında şehit olan Piyade Asteğmen İsmail Dalıkırık için Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte anma programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Ardından şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.

Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Kaymakam Vekili Devrekani Kaymakamı Umut Pazarcı, Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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