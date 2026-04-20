Şehit infaz koruma memuru Yiğit, Ağrı'da mezarı başında anıldı

Bursa'da 4 yıl önce terör saldırısında şehit düşen infaz koruma memuru Cengiz Yiğit, vefat yıl dönümünde Ağrı'da mezarı başında anıldı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yiğit'in şehadete ermesinin 4. yıl dönümünde Hamur ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Sadece bir anma için değil, yüreklerinin en derin yerinde hissedilen minnet duygusuyla bir araya geldiklerini belirten Çalış, şöyle konuştu:

"Bu topraklar sıradan değildir, bu vatan, uğruna can verilmiş, gözyaşı dökülmüş, dualarla emanet edilmiş kutsal bir mirastır. Şehitler, bir gün evlerinden çıkıp bir daha geri dönemeyenlerdir. Annesinin duasını, babasının gururunu, kardeşinin özlemini geride bırakıp vatanı için yürüyenlerdir. Şehit Cengiz Yiğit ve niceleri, bizim yarınlarımız eksik kalmasın diye kendi hayatlarından vazgeçtiler. Şehidimizi anmak sadece bir görev değildir, bu bir vefa borcudur. Onları unutmak, geçmişimizi unutmak demektir. Ama biz biliyoruz ki bu millet evlatlarını asla unutmaz, her bayrak dalgalanışında onların emaneti vardır."

Çalış, şehitliğin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in gıpta ettiği bir makam olduğunu anlattı.

"Hiçbir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti'ni kararlılığından geri adım attıramayacaktır"

Adalet Bakanlığı personeli arasında daha öncede şehitler verildiğini ifade eden Çalış, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bu vatanın ve milletin görünmez manevi muhafızıdırlar. Onların maneviyatından güç alarak bu kutlu vazifeleri yapmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, kudretlidir. Terörle, teröristlerle, onları destekleyen her türlü işbirlikçi ve güçle etkin ve kararlı mücadeleyi bugüne kadar yapmıştır. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Hiçbir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti'ni kararlılığından geri adım attıramayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, onların yaptıklarının hesabını sormaya devam edeceğiz."

Programın devamında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehidin babası Mahmut Yiğit, Vali Önder Bozkurt, Başsavcı Çalış, Hamur Kaymakamı Erkan Minuz, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan, hakimler, cumhuriyet savcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, Yiğit'in mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

Vali Bozkurt ve Başsavcı Çalış, şehidin anne ve babasıyla yakından ilgilendi.

Burada sona eren programın ardından taziye evinde katılımcılara yöresel yemeklerden helise ikram edildi.

Bursa'da 20 Nisan 2022'de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısında, Cengiz Yiğit şehit olmuş, 23 personel yaralanmıştı.