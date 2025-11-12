Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nın Baba Evinde Yas...

(ANKARA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nin şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu, ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri nakliye uçağında şehit olan 20 personelden Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci'nın, Ankara'nın Mamak ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu, ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin annesi Asuman Dolapci, babası Mehmet Dolapci'nin şehir dışında olduğu ve yarın sabah saatlerinde evlerine dönecekleri şehidin akrabaları tarafından iletildi.

Ayrıca Şehidin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.