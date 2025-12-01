Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ismi Büyükçekmece'de yaşatılacak

Büyükçekmece Belediye Meclis toplantısında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın isminin doğup büyüdüğü Büyükçekmece'de bir caddeye verilmesi gündeme alındı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, aralık ayı birinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi ve 20 askerin şehit olması nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Toplantıda, şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın isminin, Dizdariye Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi sınırında bulunan Gölboyu Caddesi'ne verilmesine ilişkin teklif görüşüldü.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz ve şehit olan silah arkadaşlarına rahmet diledi.

Kazada 20 askerin şehit olduğunu hatırlatan Çebi, "Bu elim kazada Büyükçekmece'mizin kıymetli evladı kahraman Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ı kaybetmenin de derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelimiz Elif Korkmaz'ın da değerli ağabeyi olan aziz şehidimize ve kazada hayatını kaybeden tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı da şehit Gökhan Korkmaz ve 20 şehit için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan ise "Değerli kardeşim mahallemizin çocuğu Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece'nin sokaklarında büyüyen bir kardeşimizdi. Onun şahadeti bize bir kez daha gösterdi, siyaset biter, tartışmalar biter ama vatan söz konusu olunca hepimiz tek yüreğiz. Ailesi bugün hala o acıyı yaşıyor ama biliyorlar ki Büyükçekmece onların yanındadır. Şehidimizin adı bu kentin sokaklarında, parklarında ve kalbinde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın isminin bir caddeye verilmesine ilişkin gündem maddesi, oy birliğiyle Harita Komisyonu'na havale edildi.

Kararın, çarşamba günü ikinci oturumda meclisten geçmesi bekleniyor.