Haberler

Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ismi Büyükçekmece'de yaşatılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece Belediye Meclis toplantısında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın isminin doğup büyüdüğü Büyükçekmece'de bir caddeye verilmesi gündeme alındı.

Büyükçekmece Belediye Meclis toplantısında, Azerbaycan-Gürcistan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın isminin doğup büyüdüğü Büyükçekmece'de bir caddeye verilmesi gündeme alındı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, aralık ayı birinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi ve 20 askerin şehit olması nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Toplantıda, şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın isminin, Dizdariye Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi sınırında bulunan Gölboyu Caddesi'ne verilmesine ilişkin teklif görüşüldü.

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz ve şehit olan silah arkadaşlarına rahmet diledi.

Kazada 20 askerin şehit olduğunu hatırlatan Çebi, "Bu elim kazada Büyükçekmece'mizin kıymetli evladı kahraman Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ı kaybetmenin de derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelimiz Elif Korkmaz'ın da değerli ağabeyi olan aziz şehidimize ve kazada hayatını kaybeden tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı da şehit Gökhan Korkmaz ve 20 şehit için duyduğu üzüntüyü dile getirerek, rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan ise "Değerli kardeşim mahallemizin çocuğu Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece'nin sokaklarında büyüyen bir kardeşimizdi. Onun şahadeti bize bir kez daha gösterdi, siyaset biter, tartışmalar biter ama vatan söz konusu olunca hepimiz tek yüreğiz. Ailesi bugün hala o acıyı yaşıyor ama biliyorlar ki Büyükçekmece onların yanındadır. Şehidimizin adı bu kentin sokaklarında, parklarında ve kalbinde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın isminin bir caddeye verilmesine ilişkin gündem maddesi, oy birliğiyle Harita Komisyonu'na havale edildi.

Kararın, çarşamba günü ikinci oturumda meclisten geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

İçeriden kolay kolay çıkamayacak! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız

Domuz bağlı vahşet 19 yıl sonra aydınlatıldı! İlk sözleri pes dedirtti
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Fenerbahçeli taraftarlardan yıllar sonra 4 tribünde birden koreografi

Yıllar sonra 4 tribünde de koreografi! İşte o eşsiz anlar
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek üzere Kadıköy'de

Büyük sürpriz! Başkan olduğu dönemde yapmadığını bu akşam yaptı
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.