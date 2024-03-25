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Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Tosya'da anıldı

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Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

Manisa'da görev uçuşu esnasında 1998 yılında uçak düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı duanın ardından Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve katılımcılar tarafından şehitlikte bulunan bütün şehitlerin mezarlarına tek tek kırmızı karanfil bırakıldı.

Kaymakam Ünsal tarafından şehidin babasına Türk bayrağı hediye edildi.

Anma törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Manisa Teğmen Pilot Tosya Güncel Haberler

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