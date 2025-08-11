Şehit Eren Bülbül şehadetinin 8'nci yılında Espiye'de anıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 8'nci yılında Espiye'de anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 8'nci yılında Espiye'de anıldı.

Mescidi Aksa Cami'nde düzenlenen programda, öğrenciler Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okudu, Eren Bülbül ve tüm şehitler için dualar edildi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, tüm şehitlerin mekanı cennet olmasını dileyerek, "Allah onlardan binlerce kez razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.