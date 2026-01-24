Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 mesai arkadaşı Diyarbakır'da anıldı

DİYARBAKIR'da 25 yıl önce terör saldırısında şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 mesai arkadaşı, düzenlenen törenle anıldı.

Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy şehit oldu. Ali Gaffar Okkan ve mesai arkadaşları, şahadetlerinin 25'inci yıl dönümünde saldırının yaşandığı yerde düzenlenen törenle anıldı. Törene İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, şube müdürleri, ilçe kaymakamları, şehit ve gazi aileleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Programda dualar okunurken, Okkan ve arkadaşlarının şehit edildikleri yerde yapılan anıta karanfiller bırakıldı. Töreni bazı vatandaşlar evlerinin penceresinden takip ederek dua ederken, balkonlara Şehit Ali Gaffar Okkan'ın posteri ve dev bir Türk bayrağının asıldığı görüldü.

'DİYARBAKIR HALKINA DEVLETİMİZİN VE POLİSİMİZİN ŞEFKATLİ YÜZÜNÜ GÖSTERMİŞTİR'

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, programda yaptığı konuşmada, Ali Gaffar Okkan'ın görev yaptığı sürede Diyarbakır halkına devletin ve polisin şefkatli yüzünü gösterdiğini belirterek, "Bugün burada 24 Ocak 2001 yılında, bundan 25 yıl önce Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı esnada hain bir saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşları Mehmet Kamalı, Selahattin Baysoy, Mehmet Sepetçi, Sabri Kün ve Atilla Durmuş'u şehadet mertebesine eriştikleri bu noktada anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Ülkemizin şu anda içerisinde bulunduğu huzur ve güven ortamı Ay Yıldızlı üniformasını kefen yapmış nice şehitlerimiz sayesindedir. Merhum emniyet müdürümüz ve 5 kahraman meslektaşımızı şehit eden hain odaklar, 25 yıl önce medeniyetlerin beşiği bu kadim topraklar üzerine, kin ve nefret tohumlarını serpmek isteseler de bu emellerine ulaşamamışlardır ve asla ulaşamayacaklardır. Çünkü aziz milletimizin kahraman evlatları her daim var olacaktır. Bu asil millet ne olursa olsun, her zaman birliğini, beraberliğini ve yarına dair duygularını güçlendiren büyük bir millettir. Bu elim olayın gerçekleştiği günden bugüne kadar geçen süreçte yalnızca bizlerin değil, çok kıymetli Diyarbakır halkımızın da şehitlerimizi unutmadığını rahmetli müdürümüze duyduğu sevgiyi ve saygıyı yüzlerce çocuğa Ali Gaffar ismini vermesiyle görüyoruz. Şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan, görev yaptığı sürede Diyarbakır halkına devletimizin ve polisimizin şefkatli yüzünü göstermiştir. Bizler de Diyarbakır halkının sevgi ve desteği ile şerefli görevimizi ifa etme bilincinde ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşı ülkemizin bekası ve milletimizin canını, malını, namusunu korumak uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.