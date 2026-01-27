Haberler

Kayseri'de Şehit Çocuklarına Kayak Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle şehit çocuklarına Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, eğitim sonrası çocuklarla birlikte kayak yaptı. Bu etkinlik, şehitlerin çocuklarına verilen desteği pekiştirirken, organizasyonun önemine dikkat çekildi.

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle şehit çocuklarına, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verildi.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği iş birliğiyle şehit çocuklarına kayak eğitimi verildi. Eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, çocuklarla birlikte kayak yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği işbirliği ile Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak etkinlikleri için şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımızla bir araya geldik. Eğitimlerin akabinde İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın, çocuklarımıza katılarak birlikte kayak yaptılar. Yürekleri ısıtan bu güzel günde çocuklarımızın mutluluğu için göstermiş oldukları ilgi ve desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. yönetimine ve Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneğin'in değerli eğitmenlerine teşekkür ederiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli çocuklarımızın her zaman yanlarındayız" ifadelerine yer verildi.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kendisi gibi ünlü olan halasını son yolculuğuna uğurladı
Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı

Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı