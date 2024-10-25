Şehit babasından oğlunun adının verildiği Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine ziyaret

Şırnak'ta, 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Mahmut Bilgin'in babası Yusuf Bilgin, oğlunun adının verildiği Beypazarı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret etti.

Her hafta amirliği ziyaret ettiğini belirten emekli polis memuru Yusuf Bilgin, oğlunun evine gelmiş kadar sevindiğini söyledi.

Bilgin, amirlikte görevli memurlarla sohbet ettiğini belirterek, "Şehit Mahmut Bilgin Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bahçesindeki kamelyada oturup bir çay içtiğimde, sanki oğlumla karşı karşıya konuşuyormuş gibi hissediyorum." dedi.

Oğlunun baba mesleğini seçtiğini anlatan Bilgin, "Bu üniformalarla devletimizin emrinde olmaktan şeref duyduk. Oğlum Mahmut 2016 yılında şehit düştü. İçimiz yandı çünkü henüz 23 yaşındaydı. Mekanı cennet olsun, kabri nurla kaplansın. Burayı ziyaret etmezsem için rahat etmiyor. Bu yüzden ziyaretlerimi aksatmadan sürdürüyorum." diye konuştu.