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Şehit Aybüke öğretmen, Batman'da anıldı

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BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma programı düzenlendi.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce Pkk'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için anma programı düzenlendi.

Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına Pkk'lı teröristler tarafından açılan ateşte, başka bir araçtayken yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için şehit edildiği ve isminin verildiği caddede anma programı düzenlendi. Programda şehit olduğu yere gül bırakıldı, dualar edildi. Programın ardından, Aybüke öğretmenin isminin verildiği Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi'nde, onun adına açılmış olan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi'nde şarkılar söylendi. Aybüke öğretmenin şehit olduğu saldırının ardından Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan askerlerin durdurmak istediği bir aracın patlatıldığı saldırıda da şehit olan uzman çavuşlar Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar da şehit oldukları yerde anıldı. Programa İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Belediye Başkan Vekili Erdal Baz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

'YALNIZ BATMAN'IN DEĞİL TÜM TÜRKİYE'NİN SİNESİNİ DAĞLADI'

Programda konuşan Kaymakam Ekrem Güngör, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğini belirterek, "Bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı, jandarma uzman çavuşlarımız Soner Fazlıoğlu'nu ve Ali Gülnar'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Terörü bir kez daha gür bir sesle buradan lanetliyoruz. 9 Haziran 2017 tarihinde şehitlerimizin ateşi bir kor olup yüreklerimize düştü, bu ateş yalnız Batman'ın değil tüm Türkiye'nin sinesini dağladı. Henüz hayatlarının bağrında 22, 24 ve 34 yaşlarında 3 fidanımız şehadet şerbetini içti. 'Bayrağımızın olduğu her yer vatanımızdır' diyerek büyük bir aşk ile görev yapan şehit kardeşlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun. Batman'ın Kalesi Kozluk'tan, toprağa düşmüş tüm şehitlerimiz adına söz veriyoruz. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk, asker, polis, öğretmen demeden herkesi hedef alan, okul, cami fabrika demeden her yere saldıran terörle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye, eğitim mücadelemiz, kalem ile bilgi ile verdiğimiz mücadelemiz ise cehaletin karanlığı aydınlanıncaya kadar devam edecektir. Çok yaşasın devletimiz, çok yaşasın milletimiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aybüke Yalçın Kozluk Batman PKK Terör Güncel Haberler

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