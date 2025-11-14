Şehit Astsubay İlhan Ongan, Bilecik'te toprağa verildi

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan (31), Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kız kardeşi ağabeyinin kamuflajını giyerek cenazeye katıldı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi, Ankara'daki askeri törenin ardından memleketi Bilecik'e getirildi. Helallik alınması için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilen şehidin cenazesini, babası Ali Ongan, annesi Hatice Ongan ile kız kardeşi Burcu Ongan, gözyaşları içinde karşıladı. Şehit ailesi ile yakınları, cenaze aracındaki tabuta dokunarak gözyaşı döktü.

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Bilecik Valisi Faik Oktay Sezer, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin kardeşi Burcu Ongan, ağabeyini kamuflajını giyerek uğurladı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bilecik Şehitliği'nde toprağa verildi.