Şehit Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi memleketi Sakarya'da

Güncelleme:
GÜRCİSTAN'da, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un (39) cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi.

GÜRCİSTAN'da, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un (39) cenazesi memleketi Sakarya'ya getirildi. Şehit eşinin askeri üniformasını giyen Sinem Karakuş, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Şehit askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi burada, askeri törenle karşılandı. Karşılama töreninin ve edilen duanın ardından Karakuş'un cenazesi, kara yoluyla memleketi Sakarya'ya getirildi. Serdivan ilçesinde, Akşemsettin Camisi'nde büyük bir kalabalık şehidi karşıladı. Şehidin babası Mürsel Karakuş ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun tabutuna sarılıp öperek gözyaşı döktü. Şehidin askeri üniformasını giyen eşi Sinem Karakuş da gözyaşları içinde Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
