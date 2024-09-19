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Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, Sakarya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, Sakarya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayan bir motosikletlinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır (27), memleketi Sakarya'da düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi. Törene ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve resmi davetliler katıldı. Şehit Çangır, yaklaşık 20 gün önce Ordu'da göreve başlamıştı.

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır (27), memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 20 gün önce Ordu'da göreve başlayan ve bu tarihlerde sözlenen Çangır'ın cenaze namazını imam olan amcası kıldırdı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından dün memleketi Sakarya'ya getirilen şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için bugün tören düzenlendi. Akyazı ilçesindeki Gazi Süleymanpaşa Camisi'nde düzenlenen törende babası Turgut ile şehidin 2 erkek kardeşi taziyeleri kabul etti. Törene ailesinin yanı sıra milletvekilleri, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nejdet Karaca, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin cenaze namazını imam amcası Muhammed Çangır kıldırdı. Cenazede babası Turgut ve annesi Asiye Çangır ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Törenin ardından şehidin cenazesi dualarla Akyazı Merkez Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehidin yaklaşık 20 gün önce Ordu'da göreve başladığı, aynı tarihlerde de sözlendiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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