Şehit annesi Muzaffer Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini anlattı Açıklaması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kızılcahamam'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden iki oğlu ile damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü ziyaretinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Gülşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız gelince çok mutlu oldum, pek kıvanç duydum. Allah bin kere razı olsun. Gönlümüzü aldı, çok sağ olsun, var olsun. Allah başımızda koysun." dedi.

Evlatları şehit olduğundan beri kimsenin haberi olmadan para biriktirdiğini belirten Gülşen, "Şehitlerimin ruhu için, Filistin'e göndermek için para biriktirdim. Bu sene 9 sene oldu şehitlerimi toprağa vereli. Cumhurbaşkanımıza biriktirdiğim paramı verdim." diye konuştu.

Gülşen, bir damadı ve iki oğlunun şehit olduğu günü dün gibi hatırladığını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızla şehitlerimizden konuştuk. O da 'Allah'tan geldi' dedi. Güzel güzel konuştu benimle. Çocuklarımın fotoğrafları duvarlarda asılı, her gün onlarla konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Muzaffer nine, Erdoğan'ın fotoğraflarının da evinin duvarlarında her zaman asılı durduğunu ifade etti.

Gülşen, acısının taze olduğunu ve her gün şehitlerini düşünerek ağıt yaktığını söyledi.