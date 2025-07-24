AKUT gönüllülerinin cenazeleri Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı

ESKİŞEHİR Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınında ters rüzgarla alevlerin arasında kalarak şehit olan AKUT gönüllüleri Bayram Eren Arslan (23), Muharrem Can (42), Alperen Özcan (22), İlker Onarıcı (35) ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın (20) cenazesi, Ankara'da düzenlenen törenin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan AKUT gönüllüleri TUSAŞ başmühedisi Muharrem Can ile endüstri mühendisi Bayram Eren Arslan, dış cephe cam temizliği yapan Alperen Özcan, aikido eğitmeni İlker Onarıcı ve üniversite öğrencisi Tekin Enes Sarıyıldız'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti ve DNA analizinin ardından ailelerine teslim edildi. Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri şehit ailelerine taziyede bulunduktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. Duadan sonra şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları askerlerin omuzlarında cenaze araçlarına taşındı. Alperen Özcan'ın cenazesi Polatlı ilçesinde, Bayram Eren Arslan'ın cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda, İlker Onarıcı ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın cenazeleri ise Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Muharrem Can'ın cenazesinin ise yarın Konya'da defnedileceği belirtildi.