Kilit Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti için girdikleri mağarada metan gazından zehirlenerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan için memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; şehidin ailesinin yani sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ailenin 4 çocuğundan biri olan şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.