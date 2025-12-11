Haberler

Şehit aileleri ve gaziler, 'Milli birlik ve beraberlik' programında bir araya geldi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Milli birlik ve beraberlik' programında bir araya geldi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programa Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdoğan, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Programda şehit aileleri ve gazilere yemek ikram edildi.

'ŞEHİTLERİMİZİN ANISI BU MİLLETİN HİÇ SÖNMEYEN IŞIĞIDIR'

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sami Keskin, "Burada ortak bir acının, ortak bir gururun, ortak bir kaderin kardeşleri, eşleriyiz. Bizler 'Babamı seviyorum ama vatanımı babamdan daha çok seviyorum' diyen kahramanların evlatlarıyız. Al bayrağın her dalgalanışında evlatlarının yüzünü gören, ezan her okunduğunda içinde hem hasret hem gurur büyüyen aileleriz. Şehitlerimizin anısı bu milletin hiç sönmeyen ışığıdır. Kahraman gazilerimiz ise cepheden dönen destanların yaşayan halidir." dedi.

'TERÖRLE MÜCADELE KARARLI BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR'

Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlı bir dönemden geçtiğini belirten Keskin, "Huzurumuzun artması, dağların sessizleşmesi, çocuklarımızın korkusuzca geleceğe bakabilmesi; kararlı bir iradenin, devlet aklının ve güçlü bir duruşun sonucudur. Terörsüz Türkiye idealinin mimarisinde büyük rol oynayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı bilge lider Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

'BEN DE BİR ŞEHİT VE GAZİ YAKINIYIM'

İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ise bu topraklarda yıllardır şehit verildiğini belirterek, "Ben de bir şehit ve gazi yakını olarak yıllardır bu topraklarda şehitler verdik, gaziler verdik. Evlatlarımızı kaybettik, yetim kaldık ama vatanımız ve bayrağımız için bugün bir süreç yürütülüyor. 'Terörsüz Türkiye' için, şehitsiz ve gazisiz bir Türkiye için bizler de fedakarlık yapacağız. Bunu da sizlerin dualarıyla başaracağız." dedi.

Hakkari Valisi Ali Çelik de yaptığı konuşmada, "Bugün vatanımızın bekası, milletimizin huzuru ve geleceğimizin selameti için en kıymetli varlıkları olan evlatlarını, eşlerini, kardeşlerini bu topraklara emanet eden aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için bir aradayız. Bu vatanın her taşı, her dağı şehitlerimizin iradesiyle anlam kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
