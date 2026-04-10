ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bingöl'ün yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Bingöl- Elazığ kara yolunun Kuruca mevkisi, Bingöl- Erzurum kara yolunun Çirişli mevkii ve Bingöl-Sancak belde yolunda şiddetini artırdı. Yer yer ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekiplerince yollarda temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler, yola çıkacakların tedbirli olmalarını istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı