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Şehidin cenazesi Uşak'a getirildi

Şehidin cenazesi Uşak'a getirildi

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın cenazesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki törenin ardından askeri uçakla memleketi Uşak'a getirildi. Şehidin cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ŞEHİDİN CENAZESİ UŞAK'A GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın cenazesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki törenin ardından askeri uçakla memleketi Uşak'a getirildi. Şehidin cenazesinin getirildiği uçakta 1 yıldır nişanlı olduğu Emine Eker, annesi Şenay Kaya, babası Musa Menderes Kaya ve kuzeni Kadir Okyay'ın da bulunduğu öğrenildi. Şehit Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın cenazesini Uşak Havalimanı'nda Uşak Valisi Turan Ergün, Afyon İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Fehmi Semiz, protokol üyeleri, şehidin kardeşleri Eylül Kaya (23) ve Bekir Kaya (8) ile diğer yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Sözleşmeli Er Kaya'nın, Banaz'ın Öksüz Köyü Camii'nde yarın ikindi namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Feyzi DAVULCU/ UŞAK,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Güncel

Özcan Kaya Irak Uşak Güncel Haberler

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