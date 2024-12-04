Şehidin cenaze konvoyunda kaza: 6 yaralı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25) için Adana'nın Kozan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE KONVOYUNDA KAZA

Şehidin naaşı törenin ardından toprağa verilmek için Feke ilçesi Ormancık Mahallesi Mezarlığı'na götürülmek üzere yola çıktı. Bu esnada araç konvoyunda Ertuğrul Özata yönetimindeki 01 SE 010 plakalı otomobil, saat 13.00 sıralarında karşı yönden gelen Naci Karatop'un kullandığı 01 D 6771 plakalı kamyonetle çarpıştı.

ŞEHİDİN HALASI DAHİL 6 YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ertuğrul Özata, şehidin halası Hamide ve Esra Özata ile kamyonet sürücüsü Naci, yanındaki Seyhan Karatop ve Duran Kavukluca ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.