Seferihisar'da Çanakkale Şehitleri Anma Töreni Düzenlendi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Seferihisar Şehitliğinde düzenlenen törene Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar katıldı.
Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı, şehitler için Kuran okundu, dua edildi.
Törenin ardından şehit mezarları ziyaret edilerek, çiçek bırakıldı.