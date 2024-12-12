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Seferihisar'da şehit polis memuru Mehmet Tozun için hayır yapıldı

Seferihisar'da şehit polis memuru Mehmet Tozun için hayır yapıldı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan ve 6 Aralık'ta tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tozun anıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım'da silahlı saldırıda yaralanan ve 6 Aralık'ta tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tozun anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda pilav hayrının yapıldığı etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar dualar etti.

Etkinliğe şehit Mehmet Tozun'un ailesi ve meslektaşları da katıldı.

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş açmıştı.

Yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, 14 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında M.S.Ç'nin de olduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.

Polis memuru Mehmet Tozun, tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Cemrecan Tutar - Güncel
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