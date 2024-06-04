Seferihisar'da Hayat Boyu Öğrenenler Etkinliği Düzenlendi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenen Seferihisar" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Halk Eğitim Merkezi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Mehmet Şerif Olcaş, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç, Atatürk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Noyan, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Atatürk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Ali Noyan, "100 mesleki ve teknik kursta 199 sosyal ve kültürel kursiyere eğitim verildi. 4 bin 495 kursiyerimize eğitim verildi. Okullarda, STK'lar da kısacası ilçenin her alanında eğitim vermeye devam ettik. Yurt içi ve yurt dışında devam eden proje çalışmalarımız da halk eğitim merkezinde çalışanların bilgilerini güncellemek ve çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. İlçemizde yaşayan 18 üzeri özel eğitimli çocuklara sunduğumuz hizmetler de aynı şekilde artarak devam etmektedir. 50'ye yakın özel eğitimli çocuğumuz bulunmaktadır." dedi.

Halk Oyunları Öğretmeni Ülker Karadeniz tarafından eğitilen Müşerref Hepkon İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, Azerbaycan'a ait halk oyunları gösterisi sergiledi.

Etkinlikte kursiyerlerin ürünleri de sergilendi.