Seferihisar'da Din Görevlilerine AFAD Gönüllü Eğitimi

Seferihisar ilçesinde, din görevlilerine yönelik "AFAD Gönüllü Eğitimi" programı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Seferihisar Müftülüğünde gerçekleştirilen eğitime 40 din görevlisi katıldı.

AFAD uzmanları, iki gün devam eden eğitim programında, afet ve kriz durumunda yapılması gerekenler hakkında teorik ve pratik bilgiler verdi.

Eğitim sonunda katılımcılar sertifikalarını aldı.