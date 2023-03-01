Sefa Ramazan Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sefa Ramazan Öztürk 8 Ağustos 1984 yılında Kayseri Develi'de doğdu. Zühtü Kurtulmuş Lisesi mezunu olup, orta seviyede İngilizce bilmektedir. İstanbul Kültür Üniversitesi, Genç Girişimcilik Bölümü mezunu olan Sefa Ramazan Öztürk, evli ve iki çocuk babasıdır.

Sefa Ramazan Öztürk eğitim hayatı ile beraber aynı zamanda çıraklık eğitimi alarak moda tasarım ve ticari anlamda Zeytinburnu İstanbul'da eğitim almıştır.

Ticari hayatına 2010 yılında RAMONDER markasını kurarak atılmıştır.

Dünyaca ünlü Hollywood starları ve kraliyet ailelerinin gözde modacısı haline gelmiştir.

Türkiye'de ise Can Yaman başta olmak üzere birçok ünlü sanatçıya ve cemiyet dünyasına özel tasarımlar yapmıştır. Kısa sürede Ramonder ile yıldızlara ait bir markanın tasarımcısı haline gelmiştir. İlerleyen dönemde Sefa Ramazan Öztürk, Avrupa ve birçok ülkede RAMONDER patentini almaya başlamıştır.

Kurduğu Markası ile sosyal sorumluk projeleri ve uluslararası arenada ödüllere layık görülmüştür.

Umutcan ÖZTÜRK ve Sefa Uğur ÖZTÜRK adlarını verdiği oğulları ile markasının ikinci neslini yetiştirmeye devam eden Sefa Ramazan Öztürk, tekstil dünyasında Türkiye nin en butik ve en popüler markası olmayı hedeflemektedir.