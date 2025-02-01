Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, üniversite mezunu oldu. BAE'de Uluslararası İlişkiler bölümü öğrenimini tamamlayan Peker, ailesiyle birlikte mezuniyet pozu verdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, üniversite mezunu oldu. BAE'de Uluslararası İlişkiler bölümü öğrenimini tamamlayan Peker, ailesiyle birlikte mezuniyet pozu verdi.