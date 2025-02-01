Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan davasının 2 numaralı sanığı cezaevinde intihar etti
İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Uçak, AVM yakınına düştü: Çok sayıda can kaybı var
Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, üniversite mezunu oldu. BAE'de Uluslararası İlişkiler bölümü öğrenimini tamamlayan Peker, ailesiyle birlikte mezuniyet pozu verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, üniversite mezunu oldu. BAE'de Uluslararası İlişkiler bölümü öğrenimini tamamlayan Peker, ailesiyle birlikte mezuniyet pozu verdi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
img

Yenidoğan davasının 2 numaralı sanığı cezaevinde intihar etti
img

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti
img

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini 'büyük' aşkı için katletmiş

17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş
Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

Yüksel Güran ve Enes Güran için yeni karar!
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.