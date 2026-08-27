Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı

Eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, katıldığı televizyon programında siyaset kulislerini hareketlendirecek açıklamalarda bulundu. Erken seçim için tarih veren Tayyar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ve muhalefet içi dengeler hakkında son derece çarpıcı analizler yaptı.

Türkiye siyasetinde erken seçim senaryoları ve adaylık tartışmaları sıcaklığını korurken, gazeteci Şamil Tayyar katıldığı programda gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu. "Siyasette artık son düzlüğe girdik" diyen Tayyar, seçim takvimi ve muhalefetteki muhtemel fırtınalara ilişkin dikkat çeken senaryolar paylaştı.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ: 2027 EKİM

Önlerinde aktif bir yıllık süreç kaldığını ve ardından seçim atmosferine girileceğini belirten Şamil Tayyar, seçim kararının alınacağı tarihi işaret etti: "Biz artık siyasette son düzlüğe girdik. Muhtemelen 2027'nin ekim ayında seçim kararının alınacağı günler olacak. Önümüzde aktif 1 yıl var, kalanı da seçim atmosferinde gelişir."

MANSUR YAVAŞ İÇİN ADAYLIK SENARYOSU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tutumunu ve siyasi geleceğini de değerlendiren Tayyar, Yavaş’ın stratejik bir bekleme içinde olduğunu savundu:

Suların Durulmasını Bekliyor: Yavaş’ın şartların olgunlaşmasını gözlediğini belirten Tayyar, "Uygun bir zemin bulursa aday olacak, bulamazsa belki siyaseti bırakabilir ama son ana kadar adaylığı deneyecektir" dedi.

CHP ve Yeni Parti İkilemi: Yavaş'ın Yeni Parti tarafında "stepne muamelesi" gördüğünü ve bundan rahatsız olduğunu öne süren Tayyar, CHP içinde kalmasının da ideolojik olarak zorlaştığını belirterek; "Kılıçdaroğlu yönetimi altındaki yeni strateji, Yavaş'ın geleneksel ideolojisiyle çok örtüşmüyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ FAY HATLARINI GÖRMEK İSTEYECEKTİR"

Gelecek 6 aylık süreçte terörsüz Türkiye ve çözüm adımlarıyla ilgili adımların siyasette yeni fay hatları oluşturacağını belirten Şamil Tayyar, bu durumun yeni ittifakları tetikleyebileceğini söyledi. Tayyar, Yavaş’ın kendisini hemen riske atmak istemediğini ve İYİ Parti ile diğer sağ partilerin ortak adayı olarak da denklemde yer alabileceğini sözlerine ekledi.

KILIÇDAROĞLU VE YENİ PARTİ ELEŞTİRİSİ

Yeni Parti'nin başlangıçtaki ivmesini kaybettiğini ve giderek sönümlendiğini iddia eden Tayyar, CHP içerisindeki dengelere ilişkin ise şu sert eleştiriyi getirdi: "Kemal Bey’in artık neşteri, keseri eline aldığını görüyoruz. Bir taraftan CHP’nin içinde kalıp diğer taraftan Yeni Parti’nin propagandasını yapmak ahlaki değildir."