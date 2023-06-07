Şebinkarahisar'da yağmurun ardından gökkuşağı oluştu
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yağmurlu havanın ardından çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yağmurlu havanın ardından çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede aralıklı olarak etkili olan yağışlı hava, yerini gökkuşağına bıraktı. Yağan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz manzara oluşturdu. Kentin çoğu yerinden görülen gökkuşağı doğanın güzelliğini ortaya koydu.
Rengarenk görünümüyle gökyüzünü süsleyen bu doğal olayını gözlemleyenler, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel