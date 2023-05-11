Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce Şebinkarahisar'da orman yangını tatbikatı yapıldı.

Tatbikata Şebinkarahisar, Alucra, Bulancak, Mesudiye ve Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüklerinden 65 yangın söndürme işçisi ve 15 idari personel katıldı.

Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve 4. derece yangın uzmanı olan Suat Keten'in eğitim verdiği tatbikatta orman yangını esnasında hortum serme, toplama ve araç gereçlerin kurulumu ve doğru kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Tatbikatta 4 arazöz kullanılarak orman yangınına müdahale edildi.

Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Yangın Şube Müdürü Mustafa Şen, ekiplere yönelik yaptığı konuşmada, yangınsız ve kazasız, belasız bir yıl geçirmeyi diledi.

Son yıllarda çıkan yangınların artık ülke genelini ilgilendirdiğini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Bundan 3-5 yıl önce biz Doğu Karadeniz'deki görev yapan ekipler olarak sadece sahil kesiminde örtü yangını, çok nadir olarak da Şebinkarahisar ve Sivas'ın Koyulhisar ilçelerindeki sarıçam ormanlarımızda çıkan ama belli bir boyuta ulaşmadan söndürdüğümüz yangınlar olarak biliyorduk. Fakat son yıllarda artık bizim her kademedeki personelimiz yeri geldiği zaman özellikle Akdeniz'deki yangınlarla mücadeleye de gidiyor. Bu yüzden yangını bilmememiz diye bir şey olamaz. Bu tür tatbikatlarla kendimizi geliştireceğiz."