Şebinkarahisar'da doğal gaz çalışmalarına başlandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, çalışmaların başladığı Yavuz Selim Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yılda ilçe geneline doğal gaz verileceğini söyledi.

İlçedeki konutların bir kısmının bu yıl doğal gaza kavuşacağını da vurgulayan Şentürk, Şebinkarahisar halkına hayırlı olmasını diledi.???????