Şebinkarahisar'da doğal gaz çalışmalarına başlandı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.
Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, çalışmaların başladığı Yavuz Selim Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yılda ilçe geneline doğal gaz verileceğini söyledi.
İlçedeki konutların bir kısmının bu yıl doğal gaza kavuşacağını da vurgulayan Şentürk, Şebinkarahisar halkına hayırlı olmasını diledi.???????
Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel