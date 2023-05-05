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Şebinkarahisar'da doğal gaz çalışmalarına başlandı

Şebinkarahisar'da doğal gaz çalışmalarına başlandı

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal gaz çalışmalarına başlandı.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, çalışmaların başladığı Yavuz Selim Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yılda ilçe geneline doğal gaz verileceğini söyledi.

İlçedeki konutların bir kısmının bu yıl doğal gaza kavuşacağını da vurgulayan Şentürk, Şebinkarahisar halkına hayırlı olmasını diledi.???????

Kaynak: AA / Mahmut Ahmet Yeles - Güncel

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