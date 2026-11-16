Şeba'da 3 oğlu alıkonulan baba, İsrail askerlerinden serbest bırakma istedi

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Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinde İsrail askerleri tarafından 3 oğlu alıkonulan Faris Hamdan, çocuklarının serbest bırakılmasını isteyerek, "İlk oğlum için hala ağlıyordum, şimdi ikisi daha götürüldü. Beni kimsesiz bıraktılar." dedi.

İsrail askerleri, gece saatlerinde Şeba beldesine düzenledikleri baskında Hamdan ailesinden Muhammed ve Esad kardeşleri alıkoydu.

Ailenin bir diğer oğlu Mahir'in de yaklaşık bir buçuk yıl önce İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Evli ve çocuk sahibi 3 kardeşin yakınları, gözyaşları içinde alıkonulan gençlerden gelecek haberleri bekliyor.

Şeba sakinleri, İsrail askerlerinin beldeye sık sık baskın düzenlediğini belirterek, Kızılhaç ve ateşkesi denetleme mekanizmasına Hamdan kardeşlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AA ekibi, baskın sırasında İsrail askerleri tarafından arama yapılan evlerde oluşan hasarı görüntüledi.

Gece saatlerinde baskın

Yaklaşık bir buçuk yıl önce alıkonulan oğlu Mahir için endişelenirken iki oğlunun daha götürülmesiyle büyük üzüntü yaşayan Faris Hamdan, AA muhabirine konuştu.

Dört çocuk babası Hamdan, İsrail askerlerinin gece geç saatlerde beldeye baskın düzenlediğini söyledi.

Eşinin kendisini uyandırarak İsrail askerlerinin dışarıda olduğunu söylediğini aktaran Hamdan, yaşananları şöyle anlattı:

"Kapıyı açınca bana 'Dışarı çık, içeride kim var?' diye sordular. Eşimle kızımın olduğunu söyledim. Herkesin dışarı çıkmasını ve bütün ışıkları açmamızı istediler. İçeri girip eşyaları karıştırdılar ama bir şey bulamadılar."

İsrail askerlerinin daha sonra oğlunun evine yöneldiğini dile getiren Hamdan, "Oğlum Esad'ı aldılar. Beni ise içeride bıraktılar. 'İçeri gir, otur' dediler. Dışarı çıkmaya cesaret edemedim. Sabah ezanı okunana kadar oturdum, sonra toparlanıp gittiler." ifadelerini kullandı.

Hamdan, diğer oğlu Muhammed'in de alıkonulduğunu sonradan öğrendiğini aktardı.

"Bir buçuk yıl önce oğlum Mahir'i benden almışlardı"

Daha önce de bir diğer oğlu Mahir'in İsrail askerleri tarafından götürüldüğünü söyleyen Hamdan, "İlk olarak bir buçuk yıl önce oğlum Mahir'i benden aldılar, hala tutuluyor. Şimdi de Esad ile Muhammed'i aldılar. Allah'tan bir an önce kurtulmalarını diliyoruz." dedi.

İsrail askerlerinin beldeye düzenlediği baskınların sıklaştığını vurgulayan Hamdan, şöyle konuştu:

"İstedikleri zaman gelip gidiyorlar. Bugün benim evime, yarın başkasının evine. Güvenlik istiyoruz, rahat etmek istiyoruz. Yaşlandım artık dayanacak gücüm kalmadı. İlk oğlum için hala ağlarken şimdi ikisi daha götürüldü. Beni kimsesiz bıraktılar."

"Askerdeki oğlumun evinin kapısını kırdılar"

Ailesinin 20-25 kişiden oluştuğunu belirten Hamdan, başka bir evlerinin bulunmadığını ve kiraya çıkabilecek maddi imkanlarının da olmadığını söyledi.

İsrail askerlerinin Lübnan ordusunda askerlik yapan oğlunun evinde de arama yaptığını belirten Hamdan, askerlerin anahtarı bulamayınca kapıyı kırdığını ve evdeki eşyaları dağıttığını anlattı.

"Beldede artık kendimizi güvende hissetmiyoruz"

Öte yandan Şeba Belde Muhtarı Muhammed Neba da beldede her gün yeni bir ihlalin yaşandığını, son baskının bölge halkında büyük endişe ve korkuya yol açtığını söyledi.

Belde çevresinin bombalandığını ve hayvan yetiştiricilerinin sürülerini otlatmak için evlerinden çıkmalarına izin verilmediğini belirten Neba, bu durumun bölge halkının yaşamını zorlaştırdığını ifade etti.

Son baskında Lübnanlı iki kardeşin alıkonulduğunu ve evlerdeki eşyaların dağıtıldığını aktaran Neba, şöyle konuştu:

"İnsanlar 'Bundan sonra ne olacak?' diye soruyor. Beldede artık kendimizi güvende hissetmiyoruz. İnsanlar topraklarına tutunuyor, başka seçenekleri yok. Burada kalamayacakları bir noktaya doğru gidiyoruz."

Neba, tüm yaşananlara ve şartlara rağmen belde sakinlerinin topraklarını terk etmediğini vurgularak, "İnsanlar hala topraklarına bağlı ve direnmeye devam ediyor. Ama nereye kadar?" dedi.

Şeba Belde Muhtarı Neba, Lübnan devleti aracılığıyla Kızılhaç ve ateşkesi denetleme mekanizmasına çağrıda bulunarak alıkonulan kişilerin akıbetinin açıklanmasını ve serbest bırakılmalarını istedi.

Kaynak: AA